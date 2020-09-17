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Kaymakam Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerinizin sağlığı için kurallara uyun”

İHA

Kaymakam Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerinizin sağlığı için kurallara uyun”

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunan Çelik, “Zorunlu olduğu için değil, sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyun” çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimler Eğirdir'de Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla devam ediyor.
Denetimler esnasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam Çelik, “Yaptığımız denetimde kurallara uyulduğunu memnuniyetle izledik. Tüm Eğirdirli vatandaşlarımızın kurallara uymasını özellikle rica ediyoruz. Zorunlu olduğu için değil, öncelikle kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uymamız gerekiyor. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak ve toplumun her kesiminde olması gereken bilinci oluşturabilmek. Tabi ki bu uygulamada konulmuş olan kuralları ihlal edenler varsa da gerekiyorsa onlara da ceza kesilecektir. ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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