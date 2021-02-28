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Köylüleri ayağa kaldıran taciz iddiası

DHA

Köylüleri ayağa kaldıran taciz iddiası


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın merkeze bağlı Yakaören köyünde oturan genç kızın Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi tarafından tacize uğradığı iddiaları üzerine toplanan köylüler, olaya tepki gösterdi. Tabiat parkının girişinde toplanan öfkeli kalabalık, jandarma tarafından sakinleştirilip, uzaklaştırıldı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakaören köyünde yaşayan yaklaşık 100 kişi, Gölcük Tabiat Parkı´nın girişinde toplanıp, park işletmecisinin köyden genç bir kızı taciz ettiğini iddia ederek, tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın sakinleştirdiği köylüler uzaklaşıp, bir süre sonra sessizce dağıldı.
`BİR KÖYLÜ İŞLETMECİ HAKKINDA TACİZ SUÇLAMASINDA BULUNDU´
Köy Muhtarı Ömer Kırtay, yaşanan gerginlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhtar Kırtay, "Köyden bir vatandaş taciz ve tecavüzden dolayı işletmeciden şikayetçi oluyor. Ben olayı yaklaşık 2 gün sonra duydum. Ertesi gün geri çekiyor şikayetini ya da başka bir neden var mı bilmiyorum. 2 gün sonra biz araştırmaya başladık. Burayı işleten şahsın hakikaten yanında çalıştığı birkaç kişiye daha taciz ve tecavüzde bulunduğunu öğrendik. İşin gerçeklik boyutunu araştırmaya başladık" dedi.
`KÖYLÜNÜN ÖNÜNDE DURAMADIM´
Bugün de köylülerin buraya gelerek tepkilerini gösterdiklerini anlatan Muhtar Kırtay, "Jandarmadan komutanlarımız sağduyulu davrandı. Köylülerimiz hassas bir konu olunca ve olay köyde yayılınca, birkaç kişiye de olunca köylünün önünde duramadım. Geçen gün gençler böyle bir olay yapmış. Fırçaladım, gerekli hukuki yollardan halledelim diye. Ama bugün böyle bir olay yaşandı. Tabii ki devletimize boynumuz kıldan ince ama böyle bir olay yaşandığında bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Bu insanlara gerekli şeylerin yapılması lazım. Hukuki yollardan çözmemiz lazım" diye konuştu.
İŞLETME SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ
Muhtar Kırtay ayrıca, taciz edildiği iddia edilen kızın 19 yaşında ve bekar olduğunu ifade ederek, taciz ettiği iddia edilen işletme sahibiyle avukat aracılığı ile bir görüşme yaptıklarını, böyle bir şeyi kabul etmediklerinin kendilerine söylendiğini aktardı. Yüz yüze görüşmenin olmadığını belirten muhtar Kırtay, hukuki yollardan bu olayı çözüme kavuşturacaklarını kaydetti. Kırtay, "Bu insanın burada durmasını istemedi köylüler. Kesinlikle bir taşkınlık yapan olmadı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-02-28 22:01:13

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