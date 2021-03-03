Cumhurbaşkanlığı forsunu ahşaba işledi 71 yaşındaki ahşap ustası Şahinkaya: “Cumhurbaşkanımız kabul ederlerse kendisine takdim etmek isterim”

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde yaşayan ahşap ustası Mustafa Şahinkaya, Cumhurbaşkanlığı forsunu ardıç ağacına işledi. Doğada gezerken aklına böyle bir düşünce geldiğini belirten Şahinkaya, “Eğer kabul ederlerse sayın Cumhurbaşkanımıza bunu takdim etmek istiyorum” dedi.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde doğan ve ilkokul ile ortaokulu burada okuduktan sonra orman eğitimi alan Mustafa Şahinkaya (71), 1974 yılında devlet aracılığıyla vasıflı işçi olarak Fransa’ya gitti. Fransa’da bir üniversitede 6 ay ormancılık eğitimi alan Şahinkaya, 41 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında Isparta’ya geri döndü. Kent merkezinde bir yıl çalışan Şahinkaya, 2016’da Çandır köyüne dönerek, evinin altına ahşap atölyesi kurdu.

Çandır köyünün orman ürünleri bakımından Türkiye’nin sayılı yerlerinden biri olduğunu belirten Mustafa Şahinkaya, “Sütçüler bölgesine Allah güzel şekiller vermiş. Ormana çıkıyorum işe yarayacaksa dalından kesiyorum veya kesim sahalarından alır gelir burada değerlendiririm. Ben gövde kesmem. Bunlar zaten odun da olmuyor. Doğaya çıkarım, bugüne kadar boş döndüğüm olmadı. Mutlaka kendime has küçük bir parça bulurum. Ben genelde sehpa ayakları yapıyorum. Bunlara kendime göre has isim veriyorum” dedi.



“246 şehidimizin anısına Türk bayrağını ahşaba işledim”

Şahinkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi anısına Türk bayrağını ahşaba işlediğini belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında o esnada 246 şehidimiz vardı, şimdi 252 oldu. 246 adet parçadan ibarettir. Tek ağaçtan, başka renk kullanmadan, iki ağacın doğal iki rengiyle yapılmıştır” dedi.



“Cumhurbaşkanımızı seviyorum”

Bir gün doğada gezerken aklına ahşaptan Cumhurbaşkanlığı forsu yapmak geldiğini ifade eden Şahinkaya, bu düşüncesini büyük ve heybetli olan ardıç ağacında uygulamak istediğini söyledi. Şahinkaya, “Cumhurbaşkanımızı da seviyorum. Forsunu yaptım. Kendisine kabul ederlerse takdim etmek istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneşin Türkiye’ye temsil ettiğini belirten ahşap ustası Mustafa Şahinkaya, “Etrafındaki 16 yıldız Türk devletlerini sembolize ediyor. Bu 90 santimetre yarıçapında yapıldı” dedi.

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