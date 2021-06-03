Isparta’da çöp deponi alanına ayrıştırma tesisi kuruluyor

Isparta’nın uzun yıllar sorunu olarak kalan çöp deponi alanına mekanik ayrıştırma ve kompost tesisi kuruluyor. Kurulacak tesisle birlikte cam, plastik, kağıt gibi geri dönüşümler ekonomiye kazandırılacak, ayrıca açılacak yeni depolama alanının dolum süresi de uzamış olacak.

Göller Bölgesi Belediyeler Birliğinin (BELBİR) Mayıs ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Isparta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplamda 17 belediye ve 51 meclis üyesinin yer aldığı Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Meclisi, Birlik Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında yapılırken, şehir için önemli kararlar alındı.

Gündemin önemli maddeleri arasına yer alan Düzenli Çöp Depolama Alanına 3. bir depolama alanı açılması, mekanik ayırma ve kompost tesisi yapılması ile Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Tüm Kasaba Belediyeler Birliğinin (GEYAŞABİR) 3.lot yapıldıktan sonra BELBİR’e dahil edilmesi konuları da ele alındı.

“10 senede dolması gereken bir lot 5 senede doldu”

Düzenli depolama alanına 3. depolama alanı yapılması ve mekanik ayırma ve kompost tesisi yapılması ile ilgili konuşan BELBİR ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirden günlük 310 ton atık toplandığını söyledi. Kurulacak tesisle birlikte atıkların öncelikle ön ayrıştırmaya tabi tutularak, plastik, kağıt, cam gibi atıkların ayıklanacağını ve geri kalan kısmının da lota döküleceğini belirtti. Başdeğirmen, bunun yapılmasıyla birlikte lotun dolum sürecinin uzayacağını kaydederek, ”İkinci lotu söyleyeyim. 10 senede dolması gereken bir lot, ayrıştırma yapılmadığı zaman 5 senede doldu. Ayrıştırma yapmadan atılan atıklar hacim kapladığı için lotlar çok hızlı doluyor. Bunlar geri dönüşümü olan ve milli servet taşıyan atıklar. Öncelikle bunları almamız lazım. Bize avantajı, hem alınan geri dönüşümleri satacağız, hem de 5 senede dolan bir lotun dolum süresini 10 yıla çıkaracağız. Böylelikle de yeni lot açma maliyetinden de kurtulmuş olacağız. Bunlar olmasa dahi, devletimizin almış olduğu karar gereği 2023 yılı sonuna kadar bu tesisleri yapmak zorundayız. Biz bugünden bunun tedbirini almazsak o güne yetişemeyiz. 3.lotun açılması, ön ayrıştırmanın, kompostun yapılması ve diğer işlemlerin yapılarak 2023’e bizim alanımızın hazır hale getirilmesi ile ilgili fizibilite raporu hazırlanmasıyla alakalı sizlerden yetki istiyoruz” dedi.

“Çağımız su ve çevre açısından önem arz ediyor”

Eğirdir Belediye Başkanı ve BELBİR Meclis Üyesi Veli Gök de, “Başkanım öncelikle böyle bir yatırımı planlayıp, yola çıktığınız için teşekkür ediyoruz. Çağımız su ve çevre açısından önem arz ediyor. Bir taraftan suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmayı düşünürken, artık katı atıklarında daha düzenli, prensipli çalıştırılması ve ayrıştırılması da önem arz ediyor. Bugün ekonomiye kazandırılabilecek birçok atığı orada stok yaparken, bu yatırımlar yapıldığında onlarda ekonomiye dönüşecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

“Çağımıza uygun bir yatırım”

Yapılacak olan yatırımdan dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden BELBİR Meclis Üyesi Nazire Yıldırım, “Çağımıza uygun bir yatırım. Kaynaktan çöpün ayrıştırılması için halkı bilinçlendirmek için ne yapabiliriz gibi bir çalışmaya da girebilirsek daha iyi ilerleyebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

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