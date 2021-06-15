Isparta’da 252 bin 791 doz aşı yapıldı

Covid19 ile mücadelede aşılama büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Isparta’da hem birinci hem de ikinci doz aşılama sürüyor. Isparta’da bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı yapılan kişi sayısı toplam 252 bin 791 kişiye ulaştı.

Covid19 salgını ile mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra aşılama da büyük önem taşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşılama çalışması sürüyor. Isparta nüfusa oranla aşılamanın en fazla yapıldığı iller arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 35 milyon 241 bin covid19 aşısı yaptırılırken, Isparta’da da rakam her geçen gün artıyor.

Isparta’da bir taraftan birinci doz aşılama yapılırken, diğer taraftan da ikinci doz aşılama yapılıyor. Isparta’da 151 bini aşkın kişiye birinci doz aşılama, 101 bin 417 kişiye ise ikinci doz aşılama yapıldı. Isparta’da aşılanan toplam kişi sayısı ise 251 bin 791 oldu.

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