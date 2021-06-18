Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı

İHA

Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı

Isparta Belediyesi’nin hayata geçirmek istediği Ispartaray projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kente gelen heyet, fizibilite çalışması başlattı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kentteki ulaşım sorununu çözme adına, seçim döneminde vaat ettiği projelerin başında Ispartaray geliyor. Başkan Başdeğirmen’in vizyon projelerinden birisi olan Ispartaray ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığından şehre gelen bir heyet Ispartaray projesi için fizibilite çalışması başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında yapılan toplantıda Ispartaray projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun Ispartaray Projesini uygulanabilir olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Amacımız Isparta’ya kalıcı bir eser bırakmak, memleketimize faydalı hale getirmek” dedi.
“Bakanlığımız konuyla çok ilgilendi”
Tren Garına yapılacak Millet Bahçesindeki canlılığı daha ileri noktaya taşımak istediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Yeni Çünür ve İstanbul yolundaki eski Gülkent Devlet Hastanesinin bulunduğu alan bizim genişleme alanımız. O bölgede 5 sene içerisinde 50 bin insan yaşayacak. Bu projemizle canlılığı oraya da taşıyacağız” dedi. Başdeğirmen, “Şehrimiz bir tek ana arter üzerinde takılmış kalmış. Keçiborlu, Gönen, Mehmet Tönge, üniversite yönünden gelen tüm araçlar Mimar Sinan Caddesinden geçiyor. Seçim dönemindeki sözümüzden birisi alternatif demiryolu ile üniversitedeki KYK’ya gidebilmekti. Bu bölgede yerleşim de çoğaldı. KYK 8 bin kişilik oldu. 1002 konutluk TOKİ’nin ihalesi yapıldı, önümüzdeki ay temeli atılacak. 1500 konutluk TOKİ yapılması için eski hastanenin yıkımına başladık. Büyük ovanın ilerisinde kalan üniversiteden sonraki kısım bizim genişleme alanımız. Şu an o bölgede ortalama 25 bin insan yaşıyor, 5 sene sonra oradaki nüfus 50 bine ulaşacak. Yani şehrimizin 5’te biri. Amacımız 50 bin insanımızı rantabıl şekilde bu hat üzerinde dağıtabilmemiz. Elektrikli tren hattımızı açabilmemiz. Bakanlığımızdan gelerek bu konuya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın bakanım konuyla çok ilgilendi. 10 gün içerisinde sizler buraya geldiniz” görüşlerinde bulundu.

“50 bin kişi için altyapı hazırlıyoruz”
Ispartaray projesini yaparak, seçim döneminde verdikleri bir sözü daha yerine getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, “Bizim şehrimizin sorunu geleceği görmeden beklemek. Ama biz bu projeyi yaparsak, Isparta’ya uzun yıllar hizmet veririz” diye konuştu. Başdeğirmen, yeni yerleşim bölgelerinin yağmur suyu, kanalizasyon, içme suları altyapı çalışmalarına başlandığını belirterek, “50 bin kişinin yaşayabileceği bir şekilde altyapı hazırlıyoruz. Amacımız, iyi bir proje, iyi bir değerlendirmeyle bu çalışmaları vatandaşımızın hizmetine sunmak” dedi.
Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Ispartaray Projesi ile ilgili fizibilite çalışması yapılacak. Ortaya çıkacak fizibiliteyle Ispartaray’a start verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DYP’li eski Belediye Başkanı Demirel’in mezarına kıratla girdi
YEREL HABERLER DYP’li eski Belediye Başkanı Demirel’in mezarına ...
Isparta’da ‘gül’ zamanı Gül Festivali pandemi sebebiyle yapılamayınca gül konvoyu düzenlendi Festival renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Isparta’da ‘gül’ zamanı Gül Festivali pandemi ...
Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
YEREL HABERLER Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
Avukatı, eski kayınbiraderi araçtan ateş açarak öldürdü 
YEREL HABERLER Avukatı, eski kayınbiraderi araçtan ateş açarak ...
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
YEREL HABERLER 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı ...
Avukat eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Avukat eski kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, ölümünün 6'ncı yılında anıldı 
YEREL HABERLER Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, ölümünün 6'ncı ...
Isparta Belediyesine 2 yeni iş makinesi
YEREL HABERLER Isparta Belediyesine 2 yeni iş makinesi
Başkan Başdeğirmen, ITKM’nin gizli kahramanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen, ITKM’nin gizli kahramanları ile ...
Isparta’da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ceza
YEREL HABERLER Isparta’da kısıtlamaya uymayanlara 245 bin 250 lira ...
Esnafın gururu engelli şampiyon Tümkaya: "Engelimiz varken engeli kaldırmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Esnafın gururu engelli şampiyon Tümkaya: "Engelimiz ...