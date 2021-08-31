Isparta’da 29 bin 188 kullanımlık kağıt uyuşturucu ele geçirildi

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Isparta’da jandarma, düzenledikleri operasyonda 29 bin 188 kullanımlık kağıt uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nca 2830 Ağustos 2021 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 29 bin 188 kullanımlık sentetik cannabinoid bonzai (kağıt uyuşturucu), 2 gram metamfetamin ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, biri hakkında ‘uyuşturucu madde imal/ticareti’ diğeri hakkında da uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.

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