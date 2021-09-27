Isparta’da öğrenciler yurtlara yerleşmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da öğrenciler yurtlara yerleşmeye başladı

İHA

Isparta’da öğrenciler yurtlara yerleşmeye başladı

Isparta’da üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara kayıtlarını yaptırarak, odalarına yerleşmeye başladı. Vali Ömer Seymenoğlu da öğrencileri ziyaret etti.
Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürecek olan öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleşmeye başlamasıyla birlikte Vali Ömer Seymenoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’le ilimizdeki Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kentteki 2 üniversitede eğitimlerini sürdürecek olan öğrenciler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalacakları yurtlara yerleşmeye başladılar.
İl merkezindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 6 yurdu ziyaret eden Vali Seymenoğlu yurtta kalacak öğrenci sayıları ve kurum tarafından öğrencilere verilecek hizmetler hakkında İl Müdürü Gevrek’ten bilgi aldı.
Yurt kayıtları için işlem yapan öğrencilerle ve aileleriyle de sohbet eden Vali Seymenoğlu, farklı illerden gelerek çocuklarını yurtlara teslim eden ailelere müsterih olmalarını, eğitim hayatlarını sürdürmek için kente gelen öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı 2021 2022 yılı eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileyen Vali Seymenoğlu öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm yurtların girişlerinde oluşturulan noktalarda öğrenciler karşılanarak yurt hizmetleri hakkında bilgi veriliyor.
Veliler ve öğrenciler ise sıcak karşılamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da ömrü tükenen lastikler geri dönüşümle tekrardan doğaya kazandırılacak
YEREL HABERLER Isparta’da ömrü tükenen lastikler geri dönüşümle ...
Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0
Kayıp 17 yaşındaki Alişan'ın cansız bedeni bulundu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kayıp 17 yaşındaki Alişan'ın cansız bedeni bulundu / ...
Kayıp 17 yaşındaki Alişan'ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 17 yaşındaki Alişan'ın cansız bedeni bulundu
Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da 4 gündür kayıp olan Alişan’ın cansız ...
Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı
YEREL HABERLER Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı
Isparta’da bir mahalle daha kapalı pazar yerine kavuştu
YEREL HABERLER Isparta’da bir mahalle daha kapalı pazar yerine ...
Isparta'da 17 yaşındaki Alişan, 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER Isparta'da 17 yaşındaki Alişan, 3 gündür kayıp
Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park halindeki aracı yakıyordu Çevredeki vatandaşların dikkati aracın yanmasını önledi
YEREL HABERLER Söndürülmeden atılan sigara izmariti az kalsın park ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.