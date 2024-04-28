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        Haberler Dünya İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Başbakan Netanyahu'ya "hükümeti düşürürüz" tehdidi

        İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Başbakan Netanyahu'ya "hükümeti düşürürüz" tehdidi

        İsrail'de hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Refah bölgesine yönelik saldırı olmadığı takdirde hükümeti düşürmekle tehdit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 01:36 Güncelleme: 28.04.2024 - 01:37
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        Netanyahu'ya "hükümeti düşürürüz" tehdidi
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        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

        İsrail'den geri adım sinyali
        İsrail'den geri adım sinyali

        Haberde, hükümetin aşırı sağcı ortakları Smotrich ve Ben-Gvir'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının sebebinin ateşkes konusunda ilerlemeden kaynaklandığı belirtildi.

        İki bakanın Refah'ın işgalinden vazgeçilmesi durumunda, İsrail'in güvenliği için sorumlulukların yerine getirilmiş olmayacağını öne sürdüğü kaydedildi.

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        Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in partilerinin hükümetten çekilmesi durumunda İsrail'de 2022 yılının Aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti düşüyor.

        YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLER REFAH'A SIĞINDI

        Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

        Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

        Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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