İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun saldırı 0:00 / 0:00

AA

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve alt yapıyı hedef alırken, saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezleri de yıkıldı.

Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerindeki bazı evleri ve tarım arazilerini de bombaladığı aktarıldı.

AA'nın haberine göre; denizde konuşlanan İsrail savaş gemilerinin, Gazze sahiline doğru ateş açtığı kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE 112 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 112 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria’nın Ramallah, Nablus ve El-Halil kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Öte yandan İsrail polisleri de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Şuafat mahallelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 20 Filistinlinin gerçek mermi, 36 Filistinlinin plastik mermi ve 56 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 6 Filistinlinin tedavi edilmek üzere Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiği kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.