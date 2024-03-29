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        Haberler Dünya Avrupa İsrail'den Halep Havalimanı'na hava saldırısıa

        İsrail'den Halep Havalimanı'na hava saldırısıa

        İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 05:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 05:14
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        İsrail'den Halep Havalimanı'na hava saldırısı
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        Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.

        AA'nnı haberine göre; Beşşar Esad rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

        Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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        #halep
        #Suriye
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