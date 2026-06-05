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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldeleri hava saldırılarıyla hedef alması sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırılar

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Nebatiye kentine bağlı beldeleri bombalaya devam ettiği belirtildi.

        İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentine bağlı Zifta beldesinde bir evi hedef aldığı, evde bulunan Ali Said Şuman'ın öldüğü, oğlunun ise yaralandığı ifade edildi.

        Haberde, İsrail'in Nebatiye kentinde İHA'larla düzenlediği saldırılarda da Bilal Mahmud Atavi ve Hasan Sabah isimli 2 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

        İsrail'in Zubdeyn beldesini de kısa süre önce İHA'larla vurduğuna işaret edilen haberde, ayrıca Nebatiye'ye bağlı Arabsalim, Kefr Tebnit ve Adşit beldelerinin de İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi.

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        Haberde, Zubdeyn beldesindeki evini terk etmeyen bir aileye ekmek götüren ambulansın da hava saldırısıyla hedef alındığı bilgisi yer aldı.

        Ambulansın beldedeki eve ulaşmasının ardından savaş uçaklarının saldırı düzenlediğine dikkat çekilen haberde, daha sonra olay yerine bir kişinin yaklaşmaya çalışması üzerine İHA'yla ikinci saldırının gerçekleştiği aktarıldı.

        Haberde, güvenlik birimlerinin temasları sonucu söz konusu evde mahsur kalan yaralıların tahliyesine izin verildiği belirtildi.

        İsrail'in Sur kenti kırsalında da bir motosikleti hedef aldığı ifade edilen haberde, saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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