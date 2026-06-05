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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te

        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te

        Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında özel açıklamalarda bulunuyor...

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 17:31 Güncelleme:
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        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Habertürk ve HT Spor ortak yayınında özel açıklamalarda bulunuyor...

        Selen Gül Dayıoğlu moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç soruyor, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi yanıtlıyor...

        Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

        "ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİM"

        "Cesaretli birisiyiz. Fenerbahçe'mizin tarihin en iddialı kadrosunu kuracağımı söyledim. Doğrudur, kurmaya da başladık. Seneye aday olsam daha mantıklıydı ama ateşten gömleği giydim."

        "BU OYUNU BENİM YÖNTEMLERİMLE KURACAĞIZ"

        "Fenerbahçe'de de kendi becerdiğim işlerle beraber burada da bir şeyler yapabileceğimizi hissettim, gördüm ve kendi oyunumu kurmak için de Fenerbahçe'de başkanlık makamına talip oldum. Şimdi bu oyunu benim yöntemlerimle kuracağız, benim ve arkadaşlarımın yöntemleriyle kuracağız."

        "HERKESİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        "Neleri yapmayacağız? Bir kere camiamıza yukarıdan bakmayacağız, kibirli olmayacağız. Herkesi dinlemeye çalışacağız. Kimseyi de ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklamaya çalışacağız. Fenerbahçelileri hep ötekileştirme var. O onun adamı, bu bunun adamı, o onun adamı diye bizi ne yazık ki parçalara böldüler. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor, biz hala içimizdeki o kavgayı bitiremedik hala. Ama sıkıldık artık."

        "REKORLARI ALTÜST ETMİŞ BİR FUTBOLCU AÇIKLAYACAĞIZ"

        "Bu akşam açıklayacağımız oyuncu, rekorları altüst etmiş bir futbolcu olacak."

        "KONTRATLARI YANIMDA GETİRDİM"

        "Bana diyorlar ki, 'Kontratı yok.' Kontratı yanımda getirdim, akşam açıklayacağım bunları da. Ben işimi ıslak imza atmadan söylemem. Benim hayatım öyledir. Sözü verdiğim zaman da sözümden asla dönmem, dönen adamlarla da çalışmam."

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        "KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA NASIL YAPTIYSAK, YİNE YAPACAĞIZ"

        "Bize 'Limit yok, getiremezsin! Parayı nasıl sokacaksın?' diyorlar. Allah'tan dertlerimiz böyle; 'Para yok' demiyorlar da 'Parayı nasıl sokacaksın?' diyorlar. Geçmişte Kerem Aktürkoğlu ile ilgili nasıl yaptıysak, yine yapacağız.

        Taraftarlarımız rahat olsun. Bu işi yapacak maddi ve manevi gücümüz var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

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