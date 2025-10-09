Habertürk
        İsrail'den Paris toplantısı açıklaması

        İsrail'den Paris toplantısı açıklaması

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantının ABD Başkanı Donald Trump'ın planını baltalama girişimi olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 01:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 01:19
        "Trump'ın planını baltalama girişimi"
        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa'da düzenlenecek Gazze konulu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın planını "baltalama girişimi" olarak nitelendirdi.

        Saar'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Saar, Fransa hükümetinin bu hassas dönemdeki girişiminin, öncekiler gibi gereksiz ve zararlı olduğunu savunarak, "Umarım Fransa'nın bu hamlesi, esirlerin salıverilmesine yönelik kritik müzakerelere bir zarar vermez." ifadesini kullandı.

        Saar, toplantıya yapılan davetlerde Trump'ın planı ile New York Bildirgesi'ne benzer bir statü verilmesinin, açık bir şekilde Trump'ın planının uygulanmasını baltalama girişimi olduğunu savundu.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetine gönderme yapan Saar, "İsrail’e açıkça düşman olan bu gibi hükümetlerin (Paris toplantısına) davet edilmesinin son derece utanç verici" olduğunu öne sürdü.

        Saar, katılımcıların istedikleri konuları tartışabileceğini ancak Gazze'de herhangi bir düzenlemenin İsrail’in onayı olmadan yapılamayacağını kaydetti.

        Paris'in tutumunu "ikiyüzlü" olarak niteleyen Saar, Fransa'nın Ukrayna için benimsediği 'Ukrayna olmadan Ukrayna’nın geleceği belirlenemez' ilkesini burada hiçe saymasını, "çifte standartın bir başka örneği" olarak değerlendirdi.

        Saar, "Bugün şunu açıkça belirtiyoruz ki; İsrail'le ilgili hiçbir şey İsrail olmadan gerçekleşmeyecek ve çatışmanın uluslararası hale gelmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Paris'te yarın düzenlenecek toplantıda, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül'de açıklanan Gazze planının uygulanmasına ilişkin hususların ele alınması öngörülüyor.

        Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, New York'ta ABD Başkanı Trump'la yapılan toplantıya da katılmış olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu ülkeleriyle (Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri) birlikte; ABD, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri davet edilmişti.

        Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakereler devam ediyor.

