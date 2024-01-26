İsrail'e soykırım davasında ülkelerden peş peşe açıklamalar
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararın ardından ülkelerden peş peşe açıklamalar geldi. Davayı açan Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin, ülkesinin "uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz" olduğunu iddia etti. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bakanlarından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yorum yapmamalarını talep etti. Buna rağmen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, karar hakkında yazılı açıklama yaparak UAD'yi "antisemizm" ile suçlamıştı.
Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti.
"GAZZE HALKI AÇISINDAN BİR ZAFER"
Adalet Bakanı Lamola, Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, "Divanın kararı, uluslararası hukuk açısından, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer." değerlendirmesinde bulundu.
"Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum." ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.
Mahkemeye inandıkları prensipler için gittiklerini ve tehditler aldıklarına dikkati çeken Lamola, hükümet üyeleri ve halkın verdiği güçle hareket ettiklerini belirtti.
"BARIŞI GÖRMEK İSTEYENLER İÇİN DÖNÜM NOKTASI"
Lamola, UAD'nin kararının uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ancak hukuk temelinde hareket eden bir toplumun var olabileceğini dile getirdi.
Bakan Lamola, karardan memnun olduklarını, ateşkese hükmedilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadıklarını ifade etti.
Afrika Ulusal Kongresi lideri Fikile Mbalula da kararın Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.
NETANYAHU: ULUSLARARASI HUKUKA BAĞLILIĞIMIZ SARSILMAZDIR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin, ülkesinin "uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz" olduğunu iddia etti.
Netanyahu, Lahey’deki UAD’nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.
Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır.” ifadelerini kullandı.
İsrail’e yönelik “soykırım” suçunu reddeden İsrail Başbakanı, şunları söyledi:
“Her ülke gibi İsrail’in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail’e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir.”
Netanyahu, ülkesinin “Hamas’a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti.
NETANYAHU'DAN BAKANLARA YASAK
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bakanlarından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yorum yapmamalarını talep etti.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, UAD’nin İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırımı önlemek ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumu iyileştirmek için önlemler alması talimatını verdiği karar hakkında kabine üyelerinden yorum yapmamalarını istedi.
Buna rağmen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, karar hakkında yazılı açıklama yaparak UAD’yi “antisemizm” ile suçlamıştı.
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar."
FİLİSTİN: BU BAĞLAYICI BİR HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamında yasaklanan fiilleri işlemesini önlemesine ve gerekli tedbirleri almasına hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.
Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci güç İsrail de dahil olmak üzere tüm devletlere UAD'ın hükmettiği tüm geçici tedbirlerin uygulanmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz, bu bağlayıcı bir hukuki yükümlülüktür." ifadesini kullandı.
UAD'ın kararının İsrail ve onun cezadan kaçmasını sağlayan aktörlere "uyanma çağrısı" olması gerektiğini dile getiren Filistin Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:
"Artık devletlerin, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına başlattığı soykırım savaşını durdurmaya ve ortağı olmamaya yönelik yasal yükümlülükleri var. UAD'ın kararı, hukukun üstünde hiçbir devletin olmadığına yönelik önemli bir hatırlatma mesabesindedir.
Filistin, aktif dayanışma yönündeki bu cesur adımı atmasından dolayı Güney Afrika halkı ve hükümetine sonsuz minnettarlığını yeniden ifade ediyor ve adaletin gerçekleşmesini sağlamak için Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakından çalışmayı sürdüreceğini belirtiyor."
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.