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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'yi yine vurdu: 1'i BM personeli 71 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'yi yine vurdu: 1'i BM personeli 71 kişi öldü

        İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinli ile 1 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 05:32 Güncelleme: 20.03.2025 - 05:32
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        İsrail, Gazze'yi yine vurdu: 1'i BM personeli 71 kişi öldü
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

        AA'nın haberine göre; Basal, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze'nin farklı yerlerindeki evleri, çadırları ve diğer yerleri hedef aldığı hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinlinin yanı sıra 1 BM personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 18 Mart sabahından bu yana ölenlerin sayısının 470'in üzerine çıktığını kaydeden Basal, halen evlerin enkazı altında mahsur kalan insanların olduğunu ifade etti.

        Kurtarma çalışmaları için gerekli ağır ekipmanların bulunmaması nedeniyle ekiplerin kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdüğünü aktaran Basal, sınır kapılarının kapatılması ve yakıt girişinin engellenmesinin Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını tehdit ettiğini ve sınır kapılarının açılmaması durumunda hizmetin durabileceğini aktardı.

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        Basal, sınır kapılarının 18 gündür kapalı olması ve çarşı-pazarda temel ihtiyaç maddelerinin tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi halkını tehdit eden bir açlığın eşiğinde olduklarına dikkati çekti.

        ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyuruldu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" eleştirdi. İsrail'deki muhalefet partileri de Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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        #israil
        #haberler
        #Filistin
        #gazze
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