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İsrail güzeliyle fotoğraf çekilen Lübnan güzelinin unvanı elinden alındı

Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmasında İsrailli Dana Zreik ile fotoğraf çektiren Lübnanlı yarışmacı Salwa Akar'ın unvanı elinden alındı. Facebook hesabından açıklama yapan Akar olayı doğruladı ancak yarışmaya devam edeceğini belirtti

19.10.2018 - 17:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Yeryüzü Güzeli yarışmasında fotoğraf krizi yaşandı.

3 Kasım'da Filipinler'de gerçekleşecek 2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmasında Lübnan'ı temsil eden Salwa Akar, İsrailli Dana Zreik ile fotoğraf çekildi. 

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre ikilinin barış işareti yaptığı fotoğraf Miss Earth Lübnan yarışmasının organizatörlerinin tepkisini çekti.

Yetkililer yerel basına İsrail ile ilişki kurulmasını desteklemediklerini ve Akar’ın unvanını elinden aldıklarını bildirdi.

Facebook hesabından açıklama yapan Akar olayı doğrularken yarışmaya devam edeceğini kaydetti.

Akar, "Kendim olmak için unvana gerek yok. Başladığım işi sizin desteğiniz ve sevginiz olmasa da bitireceğim. Allah her zaman benimle, o beni herkesten daha iyi tanıyor, kalbimde ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 20 dakika önce
    Bunun neresi güzel :rolling_eyes:
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