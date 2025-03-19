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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi

        ABD'de Filistin destekçileri, Beyaz Saray'ın önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:25
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        Beyaz Saray'ın önünde İsrail protestosu
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        Kefiye giyen ve Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda protestocu, Beyaz Saray'ın önünde toplandı.

        Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini, İsrail'e verdiği silah desteğini durdurmaya çağırarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Protestocular, "Silah ambargosu hemen şimdi!" ve "Bu işgale hemen son verin!" sloganları attı.

        Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, "ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin”, "Özgür Filistin", "(Filistinli aktivist) Mahmud Halil'i serbest bırakın" ve "ABD bombaları Gazze'deki doktorlara anestezi olmadan ampütasyon yaptırıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından dün sabah saatlerinde şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

        İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

        Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

        Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

        İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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