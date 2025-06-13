İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? İsrail'in İran saldırısı ile birlikte Orta Doğu'da daha da yükselen tansiyon, jeopolitik risk algısını küresel ölçekte artırdı. Türkiye saati ile 07.00'da Brent petrol vadeli işlemleri, 78,50 doları gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3.71 düşüşle 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi güne yüzde 5'in üzerinde düşüşle başladı. Savunma sanayi hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde yükselişle açıldı

Habertürk Giriş: 13.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:03 facebook

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