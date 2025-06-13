İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
İsrail'in İran saldırısı ile birlikte Orta Doğu'da daha da yükselen tansiyon, jeopolitik risk algısını küresel ölçekte artırdı. Türkiye saati ile 07.00'da Brent petrol vadeli işlemleri, 78,50 doları gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3.71 düşüşle 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi güne yüzde 5'in üzerinde düşüşle başladı. Savunma sanayi hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde yükselişle açıldı
Orta Doğu'da yükselen tansiyon, jeopolitik risk algısını küresel ölçekte artırırken, yatırımcılar altın, dolar ve tahvil gibi güvenli limanlara yöneldi. Küresel piyasalarda risk iştahı törpülendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri de, İsrail’in İran’a hava saldırısı düzenlemesinin ardından Cuma sabahı düşüş yaşadı. S&P 500 vadeli işlemleri, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1,55 düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3.71 düşüşle 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi güne yüzde 5'in üzerinde düşüşle başladı.
Savunma sanayi hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde yükselişle açıldı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7'den fazla yükseldi. Brent petrol vadeli işlemleri sabah saatlerinde, 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 78,50 doları gördü. Brent petrol Türkiye saati ile 09.53 itibarıyla 73.72 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.
SALDIRI, ALTIN FİYATLARINI DA ETKİLEDİ
İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi.
Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü.