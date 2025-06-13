İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş

İsrail'in İran'a saldırmasının ardından petrol fiyatları Cuma günü yüzde 10'dan fazla artarak son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum Orta Doğu'daki gerginliği daha da tırmandırırken, petrol arzının kesintiye uğraması konusunda endişeleri de artırdı.

Brent petrol vadeli işlemleri, 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 78,50 doları görürken, WTI, 21 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 77,62 dolara ulaştı. Ani yükseliş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 2022'den bu yana en büyük günlük hareketlenme oldu.

Reuters'ın haberine göre ING analistleri "Bu durum jeopolitik belirsizliği önemli ölçüde artırdı ve petrol piyasasının olası arz kesintilerine karşı daha büyük bir risk primi fiyatlandırmasını gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva ise "İran acil durum ilan etti ve misilleme yapmaya hazırlanıyor. Bu durum sadece kesintiler değil, aynı zamanda diğer komşu petrol üreticisi ülkelere de bulaşma riskini artırıyor" dedi.