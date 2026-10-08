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        Haberler Dünya Axios: İran'a muhtemel saldırılar için ABD ordusuna hazır olma emri verildi

        Axios: İran'a muhtemel saldırılar için ABD ordusuna hazır olma emri verildi

        Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Trump İran'a olası saldırılar için orduya hazır olunması yönünde talimat verdi. Talimatta CENTCOM'a muhtemel saldırılar için herhangi bir zaman verilmezken Trump'ın zamanlama konusunda değerlendirmesinin sürdüğü iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        "İran'a muhtemel saldırılar için ABD ordusuna emir verildi" iddiası

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması için değerlendirme yaptığı ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.

        Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığına (CENTCOM) İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.

        Talimatta CENTCOM'a muhtemel saldırılar için herhangi bir zaman verilmezken Trump'ın zamanlama konusunda değerlendirmesinin sürdüğü iddia edildi.

        Öte yandan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti.

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        Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların sürmesi durumunda İran'ın enerji altyapısına ve nükleer hedeflere yönelik büyük saldırılar gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

        PENTAGON VE BEYAZ SARAY'IN YANITI

        Pentagon yetkilisi, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın görevi, askeri seçenekler geliştirmek ve bunları Başkan'a (Trump) sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda ABD, güçlü bir pozisyonda ve İran'ın ekonomisi çöküyor. İran, büyük bir darbe yedi ve işler ya kolay ya da zor yoldan ilerleyecek. Trump, tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.

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