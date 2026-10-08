Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı TIR Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki TIR'ların üzerine düştü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acı olayda Kasım Topaloğlu (45), hayatını kaybetti. Topaloğlu'nun, aracını kurtardıktan sonra dönüp arkadaşlarına yardım etmeye çalışırken meydana gelen ikinci heyelanda, başına isabet eden kayalardan ötürü yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olayda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

TIR parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

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ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.