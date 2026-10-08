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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR parkına kaya yağdı! Acı haber geldi

        TIR parkına kaya yağdı! Acı haber geldi

        Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı TIR Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu hayatını kaybetti. Topaloğlu'nun, aracını kurtardıktan sonra dönüp arkadaşlarına yardım etmeye çalışırken meydana gelen ikinci heyelanda, başına isabet eden kayalardan ötürü yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!

        Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı TIR Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki TIR'ların üzerine düştü.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Acı olayda Kasım Topaloğlu (45), hayatını kaybetti. Topaloğlu'nun, aracını kurtardıktan sonra dönüp arkadaşlarına yardım etmeye çalışırken meydana gelen ikinci heyelanda, başına isabet eden kayalardan ötürü yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre olayda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

        Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

        TIR parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

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        ÇEVRE GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

        Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

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