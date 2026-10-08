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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta vahşet! Son kurban Fadime oldu!

        Sokakta vahşet! Son kurban Fadime oldu!

        Kadın cinayetlerine korkunç bir olay daha eklendi. Aydın'ın Efeler ilçesinde 58 yaşındaki Kamil Köse, boşandığı 47 yaşındaki Fadime Akbal'ı sokakta tabancayla vurup katletti. Akbal'ın daha önce Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Sokakta vahşet! Son kurban Fadime oldu!

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Kamil Köse (58), boşandığı Fadime Akbal'ı (47) sokakta tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, sabah saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Polis, otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse’nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

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        #son dakika
        #Aydın
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