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        Haberler Dünya Evinden zorla tahliye edilen 87 yaşındaki İspanyol kadın hayatını kaybetti

        Evinden zorla tahliye edilen 87 yaşındaki İspanyol kadın hayatını kaybetti

        İspanya'da yaklaşık 2 hafta önce polis ve sosyal hizmet görevlileri tarafından kiracısı olduğu evden zorla çıkarılan ve tahliyesiyle İspanya'da erken seçime gidilmesine neden olacak büyüklükte bir etki yaratan 87 yaşındaki İspanyol kadın Maricarmen Abascal hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Evinden atıldı, erken seçimin önünü açtı, hayatını kaybetti

        İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan ve geçen ayki dramatik tahliyesi erken seçime yol açan, kitlesel konut protestolarını tetikleyen 87 yaşındaki İspanyol kadın Maricarmen Abascal hayatını kaybetti. Binlerce kişi Abascal'ın ölümü üzerine gösteri düzenledi.

        Abascal, görevliler tarafından zorla, sedyeyle evinden çıkarıldığı 23 Eylül'deki tahliyesinden bu yana, şiddetli kaygı ve bitkinlik nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

        Abascal'ın zorla tahliyesi; konut kıtlığı ve hızla artan kiralar dahil olmak üzere giderek büyüyen bir konut krizine yönelik protestoları ateşlemiş ve aktivistler Madrid'in önemli bir meydanında kamp kurmuştu.

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        Abascal'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından binlerce kişi, Puerta del Sol meydanından parlamentoya doğru yürüyerek "Bu bir ölüm değil, bu bir cinayet!" sloganları attı. Protestocular bu ölümün İspanya'daki konut krizinin yarattığı dramı simgelediğini ve tamamen önlenebilir bir ölüm olduğunu savunuyor.

        Göstericiler Barselona'da da protestolar düzenledi.

        Sendikalar Abascal'ın ölümünün ardından konut sorunları nedeniyle 11 Kasım'da ülke çapında genel greve gidileceğini duyurdu.

        Bu protestolar ve parlamentonun geçen hafta tahliyeleri frenlemeyi ve kira baskılarını sınırlamayı amaçlayan kararnameleri reddetmesi, Başbakan Pedro Sanchez'i 29 Kasım tarihi için erken seçim kararı almaya yöneltti.

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        Kiracılar sendikası, "Artık onun vefatının ardından, verdiği mücadelenin örneği ve Maricarmen'in geride bıraktığı mirasla baş başayız. Ve her şeyden önemlisi, bizden her zaman istediği şeyi onurlandıracağız: "Mücadele edin, size ait olan için mücadele etmeye devam edin."

        Başbakan Sanchez, Abascal'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgiler."

        İspanya'nın merkez sağ muhalefet partisi Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Abascal'ın ölümünün siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirtti. Feijoo, "Burada kampanyalar, siyasi partiler ya da başka çıkarlar söz konusu olmamalı. Birinin ölümü karşısında önemli olan tek şey saygıdır" paylaşımında bulundu.

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        BİR YATIRIM FONU TARAFINDAN SATIN ALINAN EV

        Abascal, evi bir yatırım fonu tarafından satın alındıktan sonra zorla tahliye edilmişti. Birkaç gün sonra avukatı, Abascal'ın ev sahibiyle, evine geri dönmesini ve daha öncekiyle aynı tutarda kira ödemesini sağlayacak sekiz yıllık bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Anlaşmayı kendini daha iyi hissettiğinde imzalamayı planlıyordu ancak hastaneden ayrılma fırsatı bulamadı.

        Evi Madrid'in ünlü Retiro Parkı yakınlarında bulunan bir komşusu, Abascal'ın kişiliğinin, İspanya'da 1975'te sona eren diktatör Franco rejimi döneminde yaşadıklarıyla şekillendiğini söyledi.

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        Komşusu, "O bir mücadeleciydi; çok net fikirleri, geniş kapsamlı bir adalet anlayışı ve her şeyden önemlisi belki de toplumsal vicdanı ve dayanışma idealleri vardı" dedi.

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