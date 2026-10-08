Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINI SIKTI YERDE SÜRÜKLEDİ

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli erkek, kadının boğazını iki kez sıktı.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Aldığı darbelerle kendini yere atan kadın, saldırganın sürüklemesi sırasında bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.