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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!

        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!

        Eskişehir'de, bir kişinin cadde üzerinde tartıştığı kadını darp ederek boğazını sıktığı ve yerde sürüklediği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi. Kadının, şiddete uğradığı anlarda çevredekilerden yardım istemek için attığı feryatlar yürekleri parçaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı.

        BOĞAZINI SIKTI YERDE SÜRÜKLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli erkek, kadının boğazını iki kez sıktı.

        ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

        Aldığı darbelerle kendini yere atan kadın, saldırganın sürüklemesi sırasında bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

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        #Eskişehir
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