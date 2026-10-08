'Sevdan Bir Ateş' reytinglerde zirvede!

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu dolu beşinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümü; 20+ABC1’de 8.16 izlenme oranı, 23.86 izlenme payı, Total’de 7.81 izlenme oranı, 24.14 izlenme payı, AB’de ise 7.25 izlenme oranı, 24.52 izlenme payı aldı. Rakiplerini tekrardan geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.

DÜNYA GÜNDEMİ DE 'SEVDAN BİR ATEŞ'İ KONUŞTU

Ekran başarısını sosyal medyaya da taşıyan dizi, gecenin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Soluksuz izlenen dizi #SevdanBirAteş etiketi ile Türkiye’de 4 saat 35 dakika, Dünya gündeminde ise yaklaşık 2 saat X’in TT listesinde yer aldı. Ayrıca #Mirza 4 saat 30 dakika, #Hüma 5 saat 10 dakika, #Leyla ve #LeyMir bölüm boyunca TT listesinde yer aldı.

5'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beşinci bölümde Mirza’nın Hüma’yı Leyla’dan alarak DNA testi için hastaneye götürmesi, anne ve kızı için zorlu anların başlangıcı oldu. Hüma’nın annesine duyduğu özlemle gözyaşlarına boğulması ve Leyla’nın kızına kavuşmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiledi.

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Mirza, Hüma'nın kızı olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdı;

Kızını geri almak için polise başvuran Leyla, Hüma’nın kimliğinde baba adının Mirza olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Destan ve Macide, DNA testinin sonucunu değiştirmek için harekete geçerken Vuslat da Leyla’yı Mirza’dan uzaklaştıracak yeni bir plan kurdu. Hüma’yı kendisine vermek karşılığında Leyla’dan bir daha dönmemek üzere gitmesini istedi. Mirza ve Leyla’nın bağ evindeki yüzleşmesinde ise geçmişin hesabı yeniden açıldı. Mirza, yedi yıl önce neden terk edildiğini ve Leyla’nın Nasim’le yaşadığı hayatın gerçeklerini öğrenmek isterken Leyla, Vuslat’ın tehditleri nedeniyle sessiz kalmak zorunda kaldı. Bir kez daha terk edildiğini düşünen Mirza’nın Hüma’yı ondan alacağını söylemesi, ikili arasındaki gerilimi artırdı.

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Leyla, Mirza'nın sorularını yanıtsız bıraktı;

Bölümün finalinde, Hüma’yı alarak kaçmaya çalışan Leyla’nın peşine düşen Mirza, Vuslat’ın adamları tarafından vuruldu. Fonda çalan “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” eşliğinde Leyla’nın geri dönüp yaralı Mirza’ya sımsıkı sarılarak “Yapamam, seni bırakamam” demesi, bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu. Hüma’nın da koşarak gelip Mirza’ya sarılmasıyla sahnenin duygusu doruğa ulaştı.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 6'NCI BÖLÜM FRAGMANINDA HÜMA’DAN ÇARPICI İŞARET

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"KİM BU CANAVAR?"

Bölümün ardından yayınlanan 6. bölüm fragmanı, Leyla’nın Vuslat’a meydan okuması ve Hüma’nın “canavar” olarak işaret ettiği kişiyle heyecanı yükseltti. Yaralı Mirza’nın başucundaki Hüma’ya “Asıl sen üzülürsen canım yanar benim” demesi duygulandırırken, Leyla’nın Destan’a “Ben Mirza’nın karısı olarak buradayım” sözleriyle karşılık vermesi dikkat çekti. Tespihçi’nin “Soktu kendini zarara, koydu sırrını mezara” sözleri eşliğinde Leyla’nın Cafer Kozaklı’nın mezarından gizlenmiş bir şeyi çıkarması merak uyandırdı. Vuslat’ın sakladığı silaha dair sözleri sırların açığa çıkacağına işaret ederken, Leyla’nın ona “Sen yaptıklarının hesabını ödemeden, ne giderim ne de ölürüm” diyerek meydan okuması büyük hesaplaşmanın sinyalini verdi. Fragmanın finalinde ise Hüma’nın çizdiği resim, tüm dikkatleri Vuslat’a çevirdi. Mirza’nın “Kim bu canavar?” sorusu üzerine küçük kızın, Mirza ile Vuslat’ın birlikte yer aldığı fotoğrafı işaret etmesi fragmana damga vurdu. Mirza, Vuslat’ın gerçek yüzünü öğrenecek mi? DNA testi hangi gerçeği ortaya çıkaracak? Leyla, yıllardır sakladığı sırları açıklayabilecek mi? Yanıt bekleyen bu sorular, yeni bölüme dair merakı artırdı.

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'Sevdan Bir Ateş'in 6'ıncı Bölüm Tanıtımı;

'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.