Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki Salih S.'nin tüfekle vurduğu 40 yaşındaki Emel Bozkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Salih S. ise dron destekli operasyonla saklandığı zeytinlikte yakalandı
Aydın'da olay, dün saat 09.00 sıralarında, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.
İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Salih S. (45) ile birlikte yaşadığı Emel Bozkuş (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
TÜFEKLE ATEŞ AÇIP KAÇTI
DHA'daki habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Salih S., Bozkuş'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Emel Bozkuş kanlar içinde yerde kaldı.
KADIN AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emel Bozkuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAÇAN KATİL YAKALANDI
Kaçan Salih S.'nin aracını, polis ekipleri takibe aldı. Salih S., bir süre sonra araçtan inip, elindeki tüfekle yaya olarak zeytinliğe girip saklandı.
Olay yerine Asayiş ekipleri, Özel Harekat polisleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri sevk edildi. Salih S., dün dron destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Salih S., Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.
BİR KADIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Emel Bozkuş, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.