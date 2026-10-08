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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar

        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki Salih S.'nin tüfekle vurduğu 40 yaşındaki Emel Bozkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Salih S. ise dron destekli operasyonla saklandığı zeytinlikte yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar

        Aydın'da olay, dün saat 09.00 sıralarında, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Salih S. (45) ile birlikte yaşadığı Emel Bozkuş (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        TÜFEKLE ATEŞ AÇIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Salih S., Bozkuş'a tüfekle ateş açıp, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Emel Bozkuş kanlar içinde yerde kaldı.

        KADIN AĞIR YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emel Bozkuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        KAÇAN KATİL YAKALANDI

        Kaçan Salih S.'nin aracını, polis ekipleri takibe aldı. Salih S., bir süre sonra araçtan inip, elindeki tüfekle yaya olarak zeytinliğe girip saklandı.

        Olay yerine Asayiş ekipleri, Özel Harekat polisleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri sevk edildi. Salih S., dün dron destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Salih S., Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

        BİR KADIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Emel Bozkuş, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #kadın cinayeti
        #Aydın
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