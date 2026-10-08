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        Haberler Ekonomi Otomobil Dedesi Almanya’ya işçi gitti, torunu Mercedes'e CEO döndü

        Dedesi Almanya’ya işçi gitti, torunu Mercedes'e CEO döndü

        1964'te Almanya'ya işçi olarak giden bir dedenin hikayesi, 62 yıl sonra İstanbul'da Mercedes-Benz Türkiye'nin CEO koltuğuna uzandı. Uluslararası kariyerinin ardından Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı olarak ev sahipliği yaptığı Türkiye'deki ilk lansmanında duygusal mesajlar paylaşan Şenol Bayrak, "Kim derdi ki dedemin Almanya'ya gidişinden 62 yıl sonra ben burada olacağım ve İstanbul'da Mercedes-Benz Türkiye'de yeni görevimin başına geçeceğim. Daha önce görev yaptığım Çin, ABD, Almanya bir yana bu güzel memleketimiz bir yana. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        Dede işçi gitti, torun CEO döndü

        Mercedes-Benz’in en çok satan modellerinden C-Serisi, tamamen elektrikli yeni versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.

        Yeni C Serisi’nin Türkiye lansmanında, Alman markanın geleceğinde önemli bir yer tutması beklenen elektrikli otomobilin teknolojik özellikleri ve iddialı tasarımının yanı sıra, yeni CEO Şenol Bayrak’ın Almanya’dan Türkiye’ye uzanan sıra dışı hikayesi de öne çıktı.

        Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, lansmanda yaptığı konuşmada yeni görevinin kendisi için taşıdığı özel anlamı anlattı.

        "Mutluyum, heyecanlıyım. Birazcık da duygusalım" sözleriyle yeni göreviyle ilgili hislerini paylaşan Bayrak, Mercedes-Benz Türkiye’nin başına geçmenin kendisi için yalnızca profesyonel bir görev olmadığını belirtti.

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        HİKAYE 1964'TE ALMANYA'YA UZANIYOR

        Bayrak’ın aile hikayesi 1964 yılında başlıyor. Dedesi o yıl Almanya’ya işçi olarak gidiyor. Bayrak ise üçüncü nesil olarak Stuttgart’a yaklaşık bir saat mesafedeki küçük bir kasabada doğup büyüyor.

        Almanya ve Stuttgart’ın çocukluğundan itibaren hayatının bir parçası olduğunu belirten Bayrak’ın yolu Goethe Frankfurt Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Mercedes-Benz ile kesişiyor.

        2004 yılında Daimler bünyesindeki Smart markasında ürün ve proje yönetimi alanında çalışma hayatına başlayan Bayrak, 23 yıldır şirkette farklı pozisyonlarda görevler alıyor.

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        ALMANYA'DAN ÇİN VE ABD'YE UZANAN KARİYER

        Bayrak, ürün ve proje yönetimi alanlarındaki çeşitli görevlerinden sonra 2013’te Pekin’e transfer oldu.

        Beijing Mercedes-Benz Sales & Service Co.’da Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Bayrak, 2021’de Stuttgart’a dönerek EQS lansmanına destek verdi ve aynı yıl içinde Mercedes-Benz ABD’ye Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

        Mercedes-Benz ABD satış ağının bayi grubu odaklı bir yapıya dönüşümünü gerçekleştiren Bayrak, 2024 yılınıda Stuttgart’taki Mercedes-Benz Genel Merkezinde Satış Operasyonları’nı yönetmeye başladı.

        Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, Habertürk Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.
        Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, Habertürk Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

        Bu sürecin ardından Mercedes-Benz Türkiye’nin başına geçen Bayrak, kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği markada bu kez Türkiye operasyonuna liderlik etmeye başladı.

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        Lansman etkinliğinde konuştuğumuz Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, farklı coğrafyalarda geçen kariyer yolculuğunun kendisi açısından taşıdığı anlamı ise dedesinin Almanya’ya gidişi üzerinden anlattı.

        "Kim derdi ki dedemin Almanya’ya gidişinden 62 yıl sonra ben burada olacağım ve İstanbul’da Mercedes-Benz Türkiye’de çalışmaya başlayacağım" diyen Bayrak, Türkiye’ye dönüşünün kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını vurguladı.

        "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

        Mercedes-Benz’in bu yıl kullandığı "Welcome Home" söyleminin kendi hikayesi açısından da ayrı bir anlam taşıdığını belirten Bayrak, İstanbul’daki yeni görevini de bu ifadeyle ilişkilendirdi.

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        Bayrak, "Bu sene markamızın 'Welcome Home' (eve hoş geldin) söylemi büyük önem taşıyor ve bu sene İstanbul’da görevimin başına geçmek benim için bir 'Welcome Home' hissi oldu" ifadelerini kullandı.

        Çin, ABD ve Almanya’da edindiği deneyimlerin ardından Türkiye’ye dönüşünün kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirten Bayrak, sözlerini "Çünkü Çin, ABD, Almanya bir yana bu güzel memleketimiz bir yana. Ne mutlu Türküm diyene" mesajı tamamladı.

        TÜRKİYE DÖRCÜNCÜ BÜYÜK PAZAR

        Şenol Bayrak’ın yeni görevi, Mercedes-Benz’in Türkiye operasyonu açısından da önemli bir döneme denk geliyor.

        Yeni C Serisi’nin lansmanında Türkiye pazarının Mercedes-Benz açısından önemine ilişkin değerlendirmeler de paylaşılırken, Türkiye’nin C Serisi satışlarında dünyada ilk beş ülke arasında olduğu belirtildi.

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        Şirketin elektrikli araç satışları yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarken, elektrikli modellerin toplam satışlar içindeki payı da yüzde 29’a yükseldi. Yani, Türkiye'de satılan her dört Mercedes'ten biri elektrikli oldu.

        C-Serisi satışlarında önemli bir konuma sahip Türkiye, geçen yıl tüm gövde tipleri dahil Çin, ABD ve Almanya’nın ardından dünyada dördüncü sırada yer aldı.

        Öte yandan, C-Serisi’nin 2025 yılında Türkiye’de Mercedes-Benz’in en çok satan modeli olurken, yeni elektrikli versiyonun da modelin Türkiye’deki güçlü konumunu daha da ileri taşıması hedefleniyor.

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        ÜÇÜNCÜ KUŞAK CEO OLARAK DÖNDÜ

        Yeni C Serisi’nin tanıtımı için bir araya geldiğimiz gecede elbette otomobilden, teknolojiden ve Türkiye pazarından bolca konuştuk.

        Fakat benim açımdan gecenin akılda kalan taraflarından biri, otomotiv sektörünün içinden gelen bu kişisel hikaye oldu.

        1964’te Almanya’ya işçi olarak giden bir dedenin hikayesi, 62 yıl sonra İstanbul’da Mercedes-Benz Türkiye’nin CEO koltuğuna uzanmış durumda.

        60 yıl önce Almanya’ya çalışmaya giden Türk işçilerin birçoğunun memlekete 'kesin dönüşü' gerçekleştirme şansı belki de hiç olmadı.

        Fakat Almanya’ya işçi olarak giden ilk kuşağın yıllarca hayalini kurduğu o 'kesin' dönüşü, bugün üçüncü kuşak farklı bir biçimde gerçekleştiriyor: Almanya’dan Türkiye’ye, bu kez Mercedes-Benz Türkiye’nin CEO’su olarak.

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        #haberler
        #mercedes
        #otomobil
        #otomotiv
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