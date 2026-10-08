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        Haberler Spor Futbol Milli Takım FIFA Dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takımımız 4 basamak düştü

        FIFA Dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takımımız 4 basamak düştü

        UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan mücadelelerin ardından FIFA Dünya Sıralaması güncellendi. Fransa ve Belçika'ya 1, İtalya'ya ise 2 kere kaybeden A Milli Takımımız 4 basamak birden düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ekim ayı dünya sıralamasını güncelledi.

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        Son oynadığı 4 maçı da kaybeden A Milli Takımımız, yapılan güncellemenin ardından 4 basamak birden düştü.

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        Millilerin, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa bin 958 puanla üçüncü, Belçika bin 779 puanla sekizinci ve İtalya bin 713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

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        FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2 bin 11 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti bin 972 puanlı Arjantin'in ikinci, bin 958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve bin 925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek bin 807 puanla beşinci sırada yer aldı.

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        Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

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        İŞTE FIFA SIRALAMASINDA SON DURUM:

        10) Meksika: 1738.48

        7

        9) Hollanda: 1778.61

        8

        8) Belçika: 1779.17

        9

        7) Fas: 1805.34

        10

        6) Brezilya: 1806.51

        11

        5) Portekiz: 1807.69

        12

        4) İngiltere: 1925.59

        13

        3) Fransa: 1958.86

        14

        2) Arjantin: 1972.80

        15

        1) İspanya: 2011.57

        16

        31) Türkiye: 1563.54

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        #FIFA
        #UEFA Uluslar Ligi
        #a milli takım
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