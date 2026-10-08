FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2 bin 11 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti bin 972 puanlı Arjantin'in ikinci, bin 958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve bin 925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek bin 807 puanla beşinci sırada yer aldı.