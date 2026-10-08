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        Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek zirve yarışını devam ettirmek isterken; ligin tek yenilmeyen takımı olan lacivert-beyazlılar da bu ünvanını korumak istiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

        Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.

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        LİGDE 45. RANDEVU

        Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 8 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 49 golle yanıt verdi.

        İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 3-0, Kasımpaşa da sahasında 1-0'lık skorla kazandı.

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        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

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        Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

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        OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA YOK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.

        Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, yarın takımının başında yer alamayacak.

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        LİGDE 38 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.

        Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

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        LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI KASIMPAŞA

        Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı.

        Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

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        #galatasaray
        #kasımpaşa
        #süper lig
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