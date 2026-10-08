LİGDE 45. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 8 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 90 golüne, lacivert-beyazlılar 49 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray evinde 3-0, Kasımpaşa da sahasında 1-0'lık skorla kazandı.