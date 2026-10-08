"Prens Harry ve Meghan Markle özür dileyecek" haberine yalanlama: Saçmalık!

İngiliz basını önceki gün, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 2021'de Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda yaptıkları yorumlar nedeniyle özür dilemeyi düşündükleri iddiasına yer verdi. Sussex çifti, bu iddiaya kendileri yanıt vermese de dün isimsiz bir kaynaktan onlar adına yalanlama geldi.

İkiliye yakın kaynak, Sussex çiftinin, Prens William ve Prenses Kate'ten özür dilemeyi planladıkları yönündeki haberleri "saçmalık" olarak nitelendirdi.

2021'deki röportaj, ailenin kamuoyu önündeki anlaşmazlıklarının arka planına dair ipucu veriyordu. Harry ve Meghan çifti, 2020'de kıdemli kraliyet üyeliğinden çekildikten sonra kraliyet ailesi içindeki deneyimlerini kamuoyuna açıklamışlardı. Çiftin röportajında, İngiliz kraliyet ailesini sarsan ırkçılık, psikolojik baskı ve ihmalkarlık iddiaları öne çıkmıştı.

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KRALİYETİ ŞOKE EDEN RÖPORTAJ

Siyahi bir annenin kızı olan Markle, oğlu Archie'ye hamileyken kraliyet ailesi içinde bebeğin ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar ve endişeler dile getirildiğini açıklamıştı. Çift ayrıca Archie'ye ünvan verilmek istenmediğini de ifade etmişti.

Basında çıkan "Meghan düğün hazırlıkları sırasında Kate'i ağlattı" haberlerinin tam aksinin yaşandığını söyleyen Markle, düğünden birkaç gün önce nedime elbiseleri nedeniyle Prenses Kate'in kendisini ağlattığını, ancak sonrasında özür dilediğini belirtmişti.

Markle, saray hayatının getirdiği yoğun baskı ve medyanın saldırıları karşısında akıl sağlığının ciddi şekilde bozulduğunu ve intiharı düşündüğünü itiraf etmişti.

Prens Harry'nin 2023'te yayımlanan anı kitabı 'Spare'de ailesiyle ilişkisine dair kraliyet üyelerini rahatsız eden itiraflar yer almıştı.

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HARRY, AİLESİYLE ARASINI DÜZELTMEK İSTİYOR

Tüm bu gelişmeler sonrası Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'deki evlerinden yeniden İngiltere'ye taşınması, artık kraliyet ailesiyle aralarını düzeltme isteği duymalarına bağlandı.

Prens Harry, son özür iddiasından önce de ailesiyle ilişkilerini onarma arzusunu dile getirmişti.

Mayıs 2025'te BBC'ye verdiği bir röportajda ailesiyle uzlaşmayı çok istediğini söylemişti.

CHARLES'LA GÖRÜŞTÜLER

Artık çocuklarıyla İngiltere'de yaşamaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Prens William ve Prenses Kate ile olmasa da Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile ilişkilerini onarmak için adım attıkları biliniyor. Buckingham Sarayı, Harry, Meghan ve çocuklarının 10 Temmuz'da Highgrove'da Kral Charles ve Kraliçe Camilla'yı ziyaret ettiğini doğruladı. Görüşme "özel bir aile etkinliği" olarak nitelendirildi.

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Bu ziyaret, Sussex çiftinin Kral ve Kraliçe ile görüştüğünü ortaya koysa da William ve Catherine'den özür dilenmesinin planlandığını veya iki çiftin görüşmeye hazırlandığını göstermedi.

HÂLÂ ARALARI BOZUK

Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield daha sonra William'ın, Harry ve Meghan'ın Windsor Kalesi'nde kalmasını istemediğini ve kardeşlerin aralarının hâlâ çok bozuk olduğunu iddia etti. Kraliyet yorumcusu Kevin O'Sullivan da William ve Kate'in bu görüşmeden dolayı çok öfkeli olduklarını öne sürdü, ancak ne William ne de Kensington Sarayı bu açıklamayı kamuoyuna doğruladı.

Şimdilik, çelişkili haberler Harry ve William kardeşler uzlaşması olasılığını belirsiz bırakıyor. Harry daha önce aile ilişkilerini onarma arzusunu dile getirmişti, ancak son yalanlama, William ve Kate'e yönelik kesinleşmiş bir özür planlanmadığını gösteriyor.