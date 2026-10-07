Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı kapatma nedenini açıkladı

"HASSASİYETİMİ HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ"

Geçtiğimiz ay havalimanında telefonla kendisini çeken bir muhabire tepki gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, yaşanan olay nedeniyle özür diledi. Oyuncu, "Gecenin bir saati, cep telefonuyla herhangi bir vatandaşın oğlumun fotoğrafının çekmesi... Bu durum ile ilgili hassasiyetimi hepiniz biliyorsunuz. Seni de sıradan bir vatandaş zannettim. Herkesi kameralı görmeye alışkın olduğum için öyle bir tepki gösterdim. Kalbini kırdıysam senden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.