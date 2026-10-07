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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı kapatma nedenini açıkladı

        Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı kapatma nedenini açıkladı

        Kıvanç Tatlıtuğ, ağustos ayında kapattığı Instagram ve X hesaplarıyla ilgili konuştu. Sosyal medyadan uzaklaşma kararının ardında özel bir neden olmadığını belirten oyuncu, "Canım öyle istedi, kapattım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' adlı dizinin lansmanında görüntülendi. Tatlıtuğ; sosyal medya hesaplarını kapatma nedeninden Göktürk'teki evinde yaşanan talihsiz olaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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        "CANIM ÖYLE İSTEDİ"

        Ağustos ayında radikal bir karar alarak 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, dijital dünyaya veda ediş sebebini şu sözlerle açıkladı: Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum.

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        "ARKADAŞIMIZIN DURUMU GAYET İYİ"

        Göktürk'teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralanmasıyla sonuçlanan olay hakkında da konuşan oyuncu, "Önemli bir konu bu, bu arada. Bugünün anlamını, önemini ve heyecanını bölmek istemiyorum. Arkadaşımızın durumu gayet iyi. Çok keyifli bir haber. Bugünün keyfine yakışan bir haberi size vermek istedim" dedi.

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        "HASSASİYETİMİ HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ"

        Geçtiğimiz ay havalimanında telefonla kendisini çeken bir muhabire tepki gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, yaşanan olay nedeniyle özür diledi. Oyuncu, "Gecenin bir saati, cep telefonuyla herhangi bir vatandaşın oğlumun fotoğrafının çekmesi... Bu durum ile ilgili hassasiyetimi hepiniz biliyorsunuz. Seni de sıradan bir vatandaş zannettim. Herkesi kameralı görmeye alışkın olduğum için öyle bir tepki gösterdim. Kalbini kırdıysam senden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #sosyal medya
        #oyuncu
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