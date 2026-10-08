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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması: Kimse Galatasaray'a yalvarmadı!

        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması: Kimse Galatasaray'a yalvarmadı!

        Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşamayan ve boşta kalan Mauro Icardi'nin Sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği iddia edilmişti. Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu ve iddialara açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için flaş gelişmeler yaşanıyor.

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        Takım bulamayan ve bireysel olarak çalışmalara başlayan Arjantinli golcünün devre arasında sarı-kırmızılı ekibe dönmek istediği iddia edilmişti.

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        Oyuncunun menajeri Elio Pino, Arjantin basınından gazeteci Gustavo Mendez'e yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

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        "KİMSE GALATASARAY'A YALVARMADI!"

        Icardi'nin menajeri Pino iddialara tepki gösterirken, "Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi ve kimse Mauro'nun geri dönmesi için Galatasaray'a yalvarmadı. Bu yalan bir haberdir. Gazeteciliğin yüz karası olan gazetecilerin bir uydurmasıdır. Tekrar ediyorum, son günlerde Mauro'nun yakın çevresinden hiç kimse kulüp yönetimiyle iletişime geçmedi. Mauro sakin ve projelerine odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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        DURSUN ÖZBEK: GELİRSE VEDA PLANLIYORUZ

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Ama yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Galatasaray formasıyla toplamda 134 resmi maçta forma giyen Icardi, 77 gol ve 25 asist yaptı.

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        #galatasaray
        #Icardi
        #pino
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