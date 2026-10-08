Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması: Kimse Galatasaray'a yalvarmadı!

DURSUN ÖZBEK: GELİRSE VEDA PLANLIYORUZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Ama yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.