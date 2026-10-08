"Pes" dedirten olay! Kestane kozalağı cinayeti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 57 yaşındaki İsmail Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının, kuzeni 70 yaşındaki N.A.'nın tarlasına düştüğü gerekçesiyle başlayan tartışmada sırtından vurulan Kılıç hayatını kaybetti. N.A. ise saklandığı ormanda yakalandı
Aydın'da akılalmaz cinayet, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Nazilli ilçesi Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi.
KAVGA NEDENİ: KESTANE KOZALAĞI
İsmail Kılıç (57) ile kuzeni N.A. (70) arasında Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.'nın tarlasına düştüğü gerekçesiyle tartışma çıktı.İsmail Kılıç, 57 yaşında hayatını kaybetti.
ESKİ MUHTAR SİLAHINI ÇEKTİ
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç, iddiaya göre N.A.'ya tabanca çekti.Kuzenini öldüren 70 yaşındaki N.A.
TÜFEKLE DÖNÜP KUZENİNİ VURDU
Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.A., tüfekle geri dönüp Kılıç'ı sırtından vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyup gelen N.A.'nın oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI ORMANDA YAKALANDI
N.A., saklandığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
TUTUKLANDI
Kılıç'ı tüfekle sırtından vurup öldüren şüpheli işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.