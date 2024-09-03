İsrail Maliye Bakanı Smotrich: İsrail tarihinin en uzun ve maliyetli savaşındayız

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Tel Aviv'in ülke tarihinin en uzun ve en maliyetli savaşına girdiğini, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yaklaşık 68 milyar dolara mal olduğunu" söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Smotrich, 2025 yılının bütçesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"İsrail tarihinin en uzun ve maliyetli savaşındayız. Öyle ki bu savaşın doğrudan maliyeti yaklaşık 200-250 milyar şekel (54-68 milyar dolar)." diyen Smotrich, bütçede 160 milyar şekelin (43,4 milyar dolar) güvenlik ve savaş için tahsis edildiğine işaret etti.

Yıllık bütçelerinde 44 milyar şekeli (11,9 milyar dolar) sivil ihtiyaçlara ayırdıklarının altını çizen Smotrich, 20 milyar şekeli de (5,4 milyar dolar) yeniden imar için tahsis ettiklerini ifade etti.

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Bütçeden 9 milyar şekeli de (2,4 milyar dolar) yedek askerler için tahsis edeceklerine dikkati çeken Smotrich, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına yakın bölgelerden yerinden edilenler için de 10 milyar şekel (2,7 milyar dolar) ayıracaklarını aktardı.

Sosyal ve zihinsel sağlık harcamaları için 1,4 milyon şekel (380 bin dolar) ayıracaklarını dile getiren Smotrich, şirketlere tazminat olarak da 16 milyar şekel (4,3 milyar dolar) tahsis edeceklerini belirtti.