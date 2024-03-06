İsrail medyası: Hükümet Hamas'ın saldırı ihtimali uyarılarını görmezden geldi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Geçen yıl, Askeri İstihbarat Birimi'nden sonuncusu temmuz ayında olmak üzere 4 uyarı mektubu gönderildi ancak bu mektuplar siyasi kademe tarafından göz ardı edildi ve şüpheyle karşılandı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Askeri İstihbarat Birimi Araştırma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar'ın Hamas'ın saldırılarının hemen öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göndermeyi planladığı, "Hamas'ın geniş çaplı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu" bir mektup yazdığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Birimi'nın elde ettiği bilgilere göre mektupta, "İran, Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için bir fırsat aradığı" uyarısına yer verildi.

Mektupta, "İran eksenindeki üst düzey kişilerin İsrail'e saldırma ve ölümcül bir zarar verme zamanının geldiği konusunda baskı yaptığı" öne sürüldü.

Saar'ın uyarı mektubunu, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ilettiği, onların Saar'a mektubu Netanyahu'ya göndermesi talimatı verdiğine dikkati çekildi.

Haberde, Saar'ın mektubunu 7-8 Ekim 2023'teki Yahudi bayramı sonrasında Netanyahu ve kabineye göndermeyi planladığı ancak Hamas'ın saldırılarının daha önce gerçekleştiği belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

AA'nın haberine göre; İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.