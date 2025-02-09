Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Doha'ya gitti | Dış Haberler

        İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Doha'ya gitti

        İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "teknik detaylarını" görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail heyeti ateşkesin detayları için Doha'da
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail devlet televizyonu KAN, heyetin, anlaşmanın ayrıntılarını ele almak ve teknik detaylarını konuşmak üzere Doha'ya gittiğini belirtti.

        Heyete, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in eski müdür yardımcılarından "M" ile İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in liderlik ettiğine; fakat ikinci aşama müzakereleri için değil, sadece birinci aşamanın tamamlanması üzerine görüşmeler yapmak üzere yetkilendirildiğine dikkati çekildi.

        "İkinci aşama" için görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den döndükten sonra Güvenlik Kabinesinin toplanmasının ardından başlayabileceği ileri sürüldü.

        Daha önce heyet Doha'ya gitmeden İsrail Güvenlik Kabinesinin toplanacağı bildirilse de kabinenin "ikinci aşama" üzerine görüşmek için salı ya da perşembe günleri toplanacağı aktarıldı.

        REKLAM

        Gecikmeye neyin sebep olduğunun bilinmediği belirtilirken, geçen hafta Washington'a uçan ve bir haftadır ABD'de olan Netanyahu'nun bugün geç saatlerde İsrail'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

        İsrail basını, heyetin "göstermelik" olarak gittiğini öne sürdü

        İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun müzakereleri "baltalamak" istediğini ve heyetin "göstermelik" olarak Doha'ya gittiğini ileri sürdü.

        Haaretz'in İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Doha'ya heyetin gitmesi "şov" olarak nitelenirken "Netanyahu bir sonraki aşamaya geçmek istemediğinin sinyallerini açıkça verdi." ifadesi kullanıldı.

        Haberde, kaynakların ateşkesin siyasi açıdan kendisine zarar verdiğini bilen Netanyahu'nun Doha'ya yetkisi olmayan bir heyeti gönderdiği kaydedildi.

        The Jerusalem Post'un haberinde ise, İsrail Güvenlik Kabinesinin anlaşmanın ikinci aşamasını hafta sonuna kadar görüşmeyeceği ileri sürüldü.

        Walla haber sitesine konuşan kaynaklar, İsrailli yetkililerin Doha ziyaretini "sembolik bir ısınma gezisi" olarak tanımlarken İsrail Başbakanı'nın heyeti göndererek ABD Başkanı Donald Trump'a "iyi niyet gösterisi" yaptığını söyledi.

        REKLAM

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında "ikinci aşama"

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında "ikinci aşama" için heyetler arası müzakerelerin anlaşmanın uygulamaya girmesinin 16'ncı gününde başlaması gerekiyordu.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, geçen hafta yaptığı açıklamada 3 Şubat'ta başlaması gereken "ikinci aşama" müzakerelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapacağı görüşmeyle başlayacağını iddia etmişti.

        Netanyahu'nun Witkoff ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Washington'da görüştüğü bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"