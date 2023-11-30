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        Haberler Dünya İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırıya hazırız

        İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırıya hazırız

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 23:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:32
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        İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırıya hazırız
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        İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

        "İSRAİL ORDUSU ÇATIŞMAYI SÜRDÜRMEYE HAZIR"

        "İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.

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