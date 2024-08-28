İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugaydan Başçavuş Yohay Hay Glam'ın (32) Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada Glam'ın öldüğü olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan, Yedioth Ahronoth'un haberinde Glam'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim ekseninde Filistinli keskin nişancı tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 704'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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