Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 6310. Tugay'dan Başçavuş Yohay Hay Glam'ın öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de bir İsrail askeri daha öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugaydan Başçavuş Yohay Hay Glam'ın (32) Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

        Açıklamada Glam'ın öldüğü olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

        Öte yandan, Yedioth Ahronoth'un haberinde Glam'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim ekseninde Filistinli keskin nişancı tarafından öldürüldüğü belirtildi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 704'e yükseldi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi