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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine hava saldırısı düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Gazze'deki hastaneye hava saldırısı düzenlendi

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 04:15 Güncelleme: 13.04.2025 - 04:15
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        Gazze'de hastaneye hava saldırısı
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        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

        İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

        Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

        İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

        Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

        Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #gazze
        #israil
        #hava saldırısı
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