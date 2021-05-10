İsrail polisinin müdahalesinde AA muhabiri plastik mermiyle vuruldu 0:00 / 0:00

AA

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda ikindi saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA),atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca polislerle Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

PLASTİK MERMİLERLE MÜDAHALE

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin kullandığı Mescid-i Aksa'daki plastik mermi ve ses bombası kalıntılarını tek tek toplayan Filistinliler, Kubbetu's Sahra şeklinin üzerine de yine mermilerle Arapça "Kudüs" yazdı.

Haremi Şerif'teki Kıble Mescidi'nin önündeki "mermiden Kubbetu's Sahra" şekli önünde bazı Filistinliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs Günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 331 kişi yaralanmıştı.