İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyini ve orta kesimlerini bombaladı

AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nı ve Gazze kentini hedef aldı.

Kentteki Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalanırken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Kuzeyde ise Cebaliya en-Nezele bölgesi ile Meşru Beyt Lahiya Mahallesi'nde 2 ev bombaların hedefi oldu.

Can kayıplarına ilişkin henüz bilgi alınamadı.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.