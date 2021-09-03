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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi, başkent Şam'da bazı noktalarına İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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AA

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.26'da Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Başkent Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava saldırısı Beyrut'un güneydoğu yönünden yapıldı. Hava savunma sistemlerimiz, düşman hedeflere karşı koyarak çoğunu düşürdü." ifadeleri yer aldı.

Haberde sadece maddi hasarın medyana geldiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esad rejimi, İsrail'in, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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