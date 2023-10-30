İsrail takımları FIBA Avrupa Kupası'ndan çekildi! İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan bu sezon çekildiğini duyurdu.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, bu sezon turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, turnuvaya katılmaya devam edebilmek için mali ve profesyonel anlamda FIBA ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanmasına izin verilmeyen maçların çözümü konusunda FIBA'nın yeterince yardımcı olmadığı iddia edildi.