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İsrail’den ABD'nin Filistin yardımlarını yeniden başlatma kararına tepki

İsrail, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarının yeniden başlatılması kararına tepki gösterdi.

İsrail ve ABD arasında Filistin gerginliği:
İsrail’den ABD'ye Filistin tepkisi
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AA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ajans, (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı-UNRWA) bugünkü haliyle çatışmayı kökleştiriyor. Dolayısıyla yardımların yeniden başlatılmasına, doğası ve hedeflerindeki değişiklikler eşlik etmelidir.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise BM’nin New York’taki genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Filistin’e destek kararını “hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Erdan, “ ABD Dışişleri Bakanlığı ile yaptığım görüşmelerde, kışkırtmanın durdurulması ve Yahudi karşıtı içeriğin eğitim müfredatından kaldırılması da dahil olmak üzere bazı reformların uygulanmasını garanti etmeden, UNRWA'nın finansmanının yeniden başlatılması kararının beni hayal kırıklığına uğrattığını ve bunu reddettiğimi ifade ettim.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

235 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Blinken, yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay da işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yapıldığını açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA; Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

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