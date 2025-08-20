Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli yerleşimcilerden Suriye'de toprak gaspı girişimi | Dış Haberler

        İsrailli yerleşimcilerden Suriye'de toprak gaspı girişimi

        Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli gencin, Suriye'nin Kuneytra ilinde yeni bir yerleşim yeri kurma girişiminde bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:22 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli yerleşimcilerden Suriye'de toprak gaspı girişimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden oluşan bir grubun, Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak Kuneytra'nın güneyindeki Beyr Acem köyüne ulaştığı görüldü.

        Görüntülere işgalci İsraillilerin yanlarında getirdikleri ahşap kalıplara beton döktükleri anlar yansırken, bir karede ise Suriye toprağı üzerinde kurulması planlanan yerleşim biriminin adı olan "Golan'aki Neve" ifadesi yer aldı.

        İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde