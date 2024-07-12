İşsizlik Fonu’nda bir yılda 118 milyar TL birikti

Pandemide ve geçen yıl yaşanan depremde giderleri arttığı için varlıkları azalan İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) yeniden güçlenme dönemine girdi. Fon varlıkları pandemi öncesi 2019 yılında 131,5 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında 103,2 milyara, 2021 yılında da 90,8 milyar liraya kadar geriledi. 2022 yılında toparlanmaya başlayan fon varlıkları yılı 124.3 milyar lirada, 2023 yılını da 197 milyar lirada kapattı. Bu yıl haziran ayı sonunda ise 258 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

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Fon varlıklarında özellikle haziran ayı itibarıyla son 12 aylık dönemde ciddi bir toparlanma oldu. Geçen yılın ilk yarısında 73,5 milyar lira olan toplam gelirler bu yılın aynı döneminde yüzde 103 oranında artarak 149 milyar liraya yükseldi. REKLAM Fona işçilerin brüt ücretleri üzerinden yüzde 2 işveren, yüzde 1 oranında da işçi primi kesiliyor. Asgari ücret artınca fonun prim gelirleri de artıyor. Asgari ücret geçen yıl temmuz ayında yüzde 34, bu yılın ocak ayında ise yüzde 49,11 olmak üzere son bir yıllık dönemde yüzde 100 oranında arttı. Aynı dönemde işçi ve işverenden toplanan prim gelirleri yüzde 119,4 oranında artarak 32,1 milyardan 70,5 milyar liraya çıktı.

Kanun uyarınca toplanan primlerin dörtte biri oranında da devlet katkısı sağlanıyor. Prim artışına paralel olarak devlet katkısı da aynı oranda artarak 10,7 milyardan 23,5 milyar liraya yükseldi. FAİZDEKİ ARTIŞ FONA YARADI Merkez Bankası’nın geçen yıldan itibaren faizi yükseltmesi dolayısıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nun faiz gelirleri de olumlu etkilendi. 2023’ün ilk yarısında 16,2 milyar lira olan fonun faiz gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 155 oranında artışla 41,3 milyar lira oldu. Fonun faiz geliri 2023 yılının tamamında 45 milyar lira olarak gerçekleşti.

İşsizlik Fonu'nun varlıkları 4 yıl önceki seviyeye döndü (Milyon TL) 2019 2021 2022 2023 2023 ilk 6 ay 2024 ilk 6 ay Toplam gelirler 40.365 46.029 89.107 189.915 73.500 149.028 Prim gelirleri 16.547 24.260 39.544 82.148 32.132 70.502 Devlet katkısı 5.516 8.087 13.181 27.383 10.711 23.501 Faiz gelirleri 16.832 12.657 29.436 44.970 16.166 41.279 Diğer gelirler 1.470 1.025 6.946 35.414 14.491 13.746 Toplam giderler 36.467 58.490 55.552 117.271 57.879 88.015 İşsizlik ödeneği 10.006 5.561 12.180 21.674 9.604 18.813 Kısa çalışma ödeneği 192 15.985 13 1.252 1.173 6 Ücretsiz izin desteği 7.306 4 703 692 2 Yarım çalışma ödeneği 31 24 37 55 26 42 Ücret garanti fonu ödemesi 157 34 38 29 12 50 Aktif işgücü programları 6.579 3.738 3.548 13.096 5.517 19.353 İşbaşı eğitim programları 3.039 3.606 10.138 38.616 20.326 12.030 Teşvik ve destek ödemeleri 16.058 21.678 28.594 39.932 19.765 35.920 Diğer giderler 404 558 998 1.913 763 1.800 Toplam fon varlığı 131.542 90.752 124.307 196.951 139.928 257.964 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GİDERLERİ AZALDI İşsizlik Fonu’ndan aktif işgücü programlarına destek artarken, işbaşı eğitim programı giderleri azaldı. Geçen yılın ilk yarısında 20,3 milyar lira olan işbaşı eğitim programı harcamaları bu yılın aynı döneminde 12 milyar liraya düştü. Buna karşılık aktif işgücü programlarına sağlanan destek 5,5 milyardan 19,4 milyar liraya yükseldi. REKLAM Teşvik ve destek ödemelerindeki artış ise hız kesti. Geçen yılın ilk yarısında 19,8 milyar lira olan teşvik ve destek ödemeleri bu yıl 35,9 milyar lira oldu. Artış oranı yüzde 81,74 olarak gerçekleşti.

Fonun 6’şar aylık dönemlerdeki toplam giderlerindeki artış yüzde 52,07’de kaldı. Geçen yıl 57,9 milyar lira iken bu yıl 88 milyar lira oldu. Bu gelişmeler sonucunda fonun geçen yıl haziran sonunda 139,9 milyar lira olan toplam varlıkları yüzde 84,35 artışla 258 milyar liraya ulaştı. Bir yıllık dönemde fon varlıklarındaki artış 118 milyar lirayı buldu. ALTI AYDA 18,8 MİLYAR LİRALIK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ Bu yılın ilk altı aylık döneminde işsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yılın altında kaldı. Geçen yılın ilk yarısında 9,6 milyar lira olan işsizlik ödeneği tutarı bu yıl 18,8 milyar lira olarak gerçekleşti.