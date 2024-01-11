Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar gelecek mi? Meteoroloji hafta sonu içi uyarı verdi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hafta sonu içi uyarı verdi! Kutup soğukları olarak adlandırılan soğuk hava dalgası hafta başı ile beraber ülkemize giriş yaptı. İzlanda soğukları kar yağışını beraberinde getirdi. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaz ile kaplanırken, Meteoroloji cuma ve cumartesi günleri için uyarılarda bulundu. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle 7 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:48 facebook

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın (12 Ocak Cuma) İstanbul çevresinde havanın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde ise kısa süreli karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Bugün (11 Ocak Perşembe) ise parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? Cuma ve cumartesi günleri için uyarı veren MGM, İstanbul genelinde havanın hafif kar yağışlı olacağını, diğer günler ise parçalı bulutlu olmasını öngörüyor. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların hissedilir derecede düşerek, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.