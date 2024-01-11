İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji hafta sonu içi uyarı verdi!
Kutup soğukları olarak adlandırılan soğuk hava dalgası hafta başı ile beraber ülkemize giriş yaptı. İzlanda soğukları kar yağışını beraberinde getirdi. İstanbul'un yüksek kesimleri beyaz ile kaplanırken, Meteoroloji cuma ve cumartesi günleri için uyarılarda bulundu. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle 7 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın (12 Ocak Cuma) İstanbul çevresinde havanın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde ise kısa süreli karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Bugün (11 Ocak Perşembe) ise parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Cuma ve cumartesi günleri için uyarı veren MGM, İstanbul genelinde havanın hafif kar yağışlı olacağını, diğer günler ise parçalı bulutlu olmasını öngörüyor. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların hissedilir derecede düşerek, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş ve Van için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Hakkari, Siirt (bazı bölgeleri), Şırnak, Bitlis (bazı bölgeleri), Muş (bazı bölgeleri) ve Van (bazı bölgeleri) için turuncu kodlu uyarıda bulundu.
MARMARA BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Marmara bölgesinde hafta genelinde parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu