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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında kar yağışı bekleniyor mu?

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağışı bekleniyor mu?

        Sonbahardan kışa doğru geçiş başladı; ülke genelinde sıcaklıklar düştü. Şimdi milyonlarca vatandaş, ilk kar yağışı için meteorolojiden açıklama bekliyor. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporu belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:09
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        Kasım ayının son günlerine giriyoruz. Sonbahar sıcaklıkları, yerini yavaş yavaş kış soğuklarına bırakmaya hazırlanıyor. Milyonlarca İstabullu, yılın ilk karının ne zaman yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar...

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        İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

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        BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.

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