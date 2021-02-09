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İstanbul Avcılar'da aynı mahallede iki çocuk önce tartıştı, sonra kavga etti. 16 yaşında olan çocukların kavgasında kan aktı. Kavgada ağır yara alan çocuk olay yerinde can verdi...

"YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMEZDİ"

Mahallelinin 'yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi' dedikleri iki arkadaş sabah bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

KAVGADA BIÇAK KULLANILINCA...

Günün ilerleyen saatlerinde tartışma daha da büyüyünce iki çocuk tekrar kavgaya tutuştu. Çocuklardan birisi bıçağı çekip karşısındakine saplayınca ağır yara alan diğer çocuk kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.